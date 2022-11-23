Чтобы всех было видно: в Днепре полиция одевала горожан в световозвращатели

Показали, где лучше их носить, а также рассказали все риски хождения без световозвращающих элементов и напомнили правила безопасности на дороге в темное время суток.

Учитывая плохое освещение улиц в темное время и риск ДТП, полицейские Днепра решили самостоятельно надеть на горожан светоотражающие элементы.

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