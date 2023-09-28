Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Мошенники из Днепра выманивали деньги у украинцев, живущих и работающих в Польше

Мошенники из Днепра выманивали деньги у украинцев, живущих и работающих в Польше

Сегодня 12:05
просмотров

В Днепре разоблачили очередной колцентр, который выманивал деньги у украинцев за границей.

Новости Днепра про Мошенники из Днепра выманивали деньги у украинцев, живущих и работающих в Польше

Как сообщили в ДБР, на днях в Днепре разоблачили и блокировали работу мощного мошеннического колл-центра. Под прицел злоумышленников попали украинцы, живущие и работающие в Польше.

По данным ДБР и Нацполиции, колцентр организовали местные криминальные авторитеты, которых прикрывал полицейский с руководящей должностью. Офис оборудовали в квартире в центре Днепра. Для сотрудников создали правила и методичку, по которой они должны были работать с клиентами.

Новости Днепра про Мошенники из Днепра выманивали деньги у украинцев, живущих и работающих в Польше

Для звонков мошенники использовали польские номера и IP-телефонию. Во время беседы с жертвами они представлялись сотрудниками польских банков и сообщали потерпевшим, что их банковская карта заблокирована. Впоследствии склоняли собеседника к установлению специального приложения, которое должно было решить проблему, но аферисты получали доступ к счетам украинцев.

Пока известно, что мошенники присвоили себе не менее полумиллиона гривен, но устанавливается полный круг обманутых людей.

Во время спецоперации правоохранители провели 40 обысков, изъяли около 2 млн гривен наличных денег в разной валюте, авто премиумкласса, черновые записи, телефонную и компьютерную технику, банковские карты и сим-карты мобильных операторов.

Новости Днепра про Мошенники из Днепра выманивали деньги у украинцев, живущих и работающих в Польше

Задержаны 13 человек, в том числе два местных криминальных авторитета, которым сообщено о подозрении в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней и мошенничестве (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4). ст.190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Также решается вопрос сообщения о подозрении правоохранителю, прикрывавшему деятельность преступной группы.

Читайте также:

Новости Днепра про Мошенники из Днепра выманивали деньги у украинцев, живущих и работающих в ПольшеУкраїнська Новости Днепра про Мошенники из Днепра выманивали деньги у украинцев, живущих и работающих в ПольшеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Первая электростанция, казаки и изготовление карет: что известно про Игрень в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 12:56
Первая электростанция, казаки и изготовление карет: что известно про Игрень в Днепре

Территория массива Игрень стала частью Днепра менее 50 лет назад.…

В Днепре со 2 по 11 октября будут выключать газ: полный список адресов
Новости Днепра
Сегодня 11:26
В Днепре со 2 по 11 октября будут выключать газ: полный список адресов

В Днепре анонсировали очередные отключения газа.

В Днепровском районе под колесами электропоезда погиб 16-летний парень
Новости Днепра
Сегодня 11:21
В Днепровском районе под колесами электропоезда погиб 16-летний парень

Вчера в Днепровском районе произошла ужасная трагедия.

Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад
Новости Днепра
Сегодня 10:43
Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад

Хорошая новость!

Последние новости

Первая электростанция, казаки и изготовление карет: что известно про Игрень в Днепре
Первая электростанция, казаки и изготовление карет: что известно про Игрень в Днепре

Территория массива Игрень стала частью Днепра менее 50 лет назад. У всех жителей города она ассоциируется только с одним местом – психиатрической больницей, которая является одной из самых больших во всей Украине. Но местность имеет богатую и интересную историю.

Сегодня 12:56
5
просмотров
В Днепре со 2 по 11 октября будут выключать газ: полный список адресов
В Днепре со 2 по 11 октября будут выключать газ: полный список адресов

В Днепре анонсировали очередные отключения газа.

Сегодня 11:26
4
просмотров
В Днепровском районе под колесами электропоезда погиб 16-летний парень
В Днепровском районе под колесами электропоезда погиб 16-летний парень

Вчера в Днепровском районе произошла ужасная трагедия.

Сегодня 11:21
3
просмотров
Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад
Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад

Хорошая новость!

Сегодня 10:43
4
просмотров
В Днепре экспрокурора судили за злоупотребление влиянием: приговор удивит
В Днепре экспрокурора судили за злоупотребление влиянием: приговор удивит

В Днепре экспрокурор местной прокуратуры признан виновным в злоупотреблении влиянием.

Сегодня 10:30
2
просмотров
В Кривом Роге нашли три противотанковые мины: лежали под открытым небом
В Кривом Роге нашли три противотанковые мины: лежали под открытым небом

Вчера, 27 сентября, в Кривом Роге на жилом массиве 44-й квартал обнаружили три противотанковые мины.

Сегодня 09:01
5
просмотров
В ДТЭК рассказали, будут ли отключения света зимой
В ДТЭК рассказали, будут ли отключения света зимой

Зима близко.

Сегодня 08:30
4
просмотров
Сегодня на Днепропетровщине прогремят мощные взрывы: что произошло
Сегодня на Днепропетровщине прогремят мощные взрывы: что произошло

Без паники!

Сегодня 08:00
12
просмотров
Последний раз видели возле женского монастыря: на Днепропетровщине разыскивают 57-летнего мужчину
Последний раз видели возле женского монастыря: на Днепропетровщине разыскивают 57-летнего мужчину

Нужна ваша помощь!

Сегодня 07:15
6
просмотров
В Днепре в больнице умерла бабушка, которую спасли из пожара на Савченко
В Днепре в больнице умерла бабушка, которую спасли из пожара на Савченко

24 сентября в Днепре на улице Юрия Савченко горела квартира в девятиэтажном жилом доме.

Сегодня 06:45
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх