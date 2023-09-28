Мошенники из Днепра выманивали деньги у украинцев, живущих и работающих в Польше

Как сообщили в ДБР, на днях в Днепре разоблачили и блокировали работу мощного мошеннического колл-центра. Под прицел злоумышленников попали украинцы, живущие и работающие в Польше.
По данным ДБР и Нацполиции, колцентр организовали местные криминальные авторитеты, которых прикрывал полицейский с руководящей должностью. Офис оборудовали в квартире в центре Днепра. Для сотрудников создали правила и методичку, по которой они должны были работать с клиентами.
Для звонков мошенники использовали польские номера и IP-телефонию. Во время беседы с жертвами они представлялись сотрудниками польских банков и сообщали потерпевшим, что их банковская карта заблокирована. Впоследствии склоняли собеседника к установлению специального приложения, которое должно было решить проблему, но аферисты получали доступ к счетам украинцев.
Пока известно, что мошенники присвоили себе не менее полумиллиона гривен, но устанавливается полный круг обманутых людей.
Во время спецоперации правоохранители провели 40 обысков, изъяли около 2 млн гривен наличных денег в разной валюте, авто премиумкласса, черновые записи, телефонную и компьютерную технику, банковские карты и сим-карты мобильных операторов.
Задержаны 13 человек, в том числе два местных криминальных авторитета, которым сообщено о подозрении в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней и мошенничестве (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4). ст.190 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Также решается вопрос сообщения о подозрении правоохранителю, прикрывавшему деятельность преступной группы.
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