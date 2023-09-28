Шахраї з Дніпра виманювали гроші в українців, які живуть та працюють у Польщі

У Дніпрі викрили черговий колцентр, який виманював гроші в українців за кордоном.

Як повідомили в ДБР, днями у Дніпрі викрили та блокували роботу потужного шахрайського кол-центру. Під приціл зловмисників українці, які живуть та працюють у Польщі.

За даними ДБР та Нацполіції, колцентр організували місцеві кримінальні авторитети, яких прикривав правоохоронець з керівною посадою. Офіс обладнали у квартирі в середмісті Дніпра. Для співробітників створили правила та методичку, за якою вони мали працювати з клієнтами.

Для дзвінків шахраї використовували польські номери та IP-телефонію. Під час розмови із жертвами вони представлялися співробітниками польських банків та повідомляли потерпілим, що їхня банківська картка заблокована. Згодом схиляли співрозмовника до встановлення спеціального додатка, який мав вирішити проблему, але натомість аферисти отримували доступ до рахунків українців.

Наразі відомо, що шахраї привласнили собі щонайменше пів мільйона гривень, але встановлюється повне коло ошуканих людей.

Під час спецоперації правоохоронці провели 40 обшуків, вилучили близько 2 млн гривень готівки в різній валюті, автівки преміумкласу, чорнові записи, телефонну і комп’ютерну техніку, банківські картки та сім-карти мобільних операторів.

Затримано 13 осіб, у тому числі двох місцевих кримінальних авторитетів, яким повідомлено про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній та шахрайстві (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Також вирішується питання повідомлення про підозру правоохоронцю, який прикривав діяльність злочинної групи.

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