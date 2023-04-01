Могут попасть в тюрьму на 10 лет: в Новомосковске поймали мужчин, которые распространяли наркотики

Наркосбытчиками оказались ранее судимые мужчины 37-ми и 38-ми лет. Об этом информирует пресс-служба полиции Днепропетровской области.
31 марта подозреваемые в очередной раз пытались сбыть наркотики проверенным покупателям из рук в руки в заранее согласованных по телефону местах. Правоохранители провели там обыски, во время которых изъяли доказательства противоправной деятельности двух жителей: слип-пакеты с наркотическим веществом, мобильные телефоны, деньги как в национальной, так и в иностранной валюте и тому подобное.
Злоумышленникам грозит лишение свободы от 6 до 10 лет с конфискацией имущества за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
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