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  • Можуть потрапити у в’язницю на 10 років: у Новомосковську спіймали чоловіків, які розповсюджували наркотики

Можуть потрапити у в’язницю на 10 років: у Новомосковську спіймали чоловіків, які розповсюджували наркотики

Сьогодні 12:47
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У Новомосковську в п'ятницю, 31 березня, поліцейські затримали двох місцевих мешканців, які розповсюджували наркотики.

Новости Днепра про Можуть потрапити у в'язницю на 10 років: у Новомосковську спіймали чоловіків, які розповсюджували наркотики

Наркозбувачами виявилися раніше судимі чоловікі 37-ми та 38-ми років. Про це інформує пресслужба поліції Дніпропетровської області. 

31 березня підозрювані вчергове намагалися збути наркотики перевіреним покупцям з рук у руки у завчасно узгоджених за телефоном місцях. Правоохоронці провели там обшуки, під час яких вилучили докази протиправної діяльності двох мешканців: сліп-пакети з наркотичною речовиною, мобільні телефони, гроші як в національній, так і в іноземній валюті тощо.

Новости Днепра про Можуть потрапити у в'язницю на 10 років: у Новомосковську спіймали чоловіків, які розповсюджували наркотики

Зловмисникам загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 

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Новости Днепра про Можуть потрапити у в'язницю на 10 років: у Новомосковську спіймали чоловіків, які розповсюджували наркотикиУкраїнська Новости Днепра про Можуть потрапити у в'язницю на 10 років: у Новомосковську спіймали чоловіків, які розповсюджували наркотикиРусский

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