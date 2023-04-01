Можуть потрапити у в’язницю на 10 років: у Новомосковську спіймали чоловіків, які розповсюджували наркотики

Наркозбувачами виявилися раніше судимі чоловікі 37-ми та 38-ми років. Про це інформує пресслужба поліції Дніпропетровської області.
31 березня підозрювані вчергове намагалися збути наркотики перевіреним покупцям з рук у руки у завчасно узгоджених за телефоном місцях. Правоохоронці провели там обшуки, під час яких вилучили докази протиправної діяльності двох мешканців: сліп-пакети з наркотичною речовиною, мобільні телефони, гроші як в національній, так і в іноземній валюті тощо.
Зловмисникам загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
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