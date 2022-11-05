Мог корректировать огонь: в Днепре снова поймали мужчину, фотографировавшего электростанцию

В Днепре задержали коллаборанта

4 ноября в Днепре был задержан местный житель, который вечером фотографировал электростанцию. О подозрительном мужчине патрульным сообщили днепряне, пишет Репортер.

Мужчина находился возле своего автомобиля, когда его задержали стрелковые стражи.

В телефоне мужчины патрульные обнаружили фотографии и видео местности вблизи электростанции. Кроме этого там были фотографии снятые на блокпостах и скрины с геолокацией военной техники.

Зачем ему такие фото мужчина не объяснил. Подозреваемый днепрянин был доставлен в участок.

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