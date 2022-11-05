Мог корректировать огонь: в Днепре снова поймали мужчину, фотографировавшего электростанцию

4 ноября в Днепре был задержан местный житель, который вечером фотографировал электростанцию. О подозрительном мужчине патрульным сообщили днепряне, пишет Репортер.
Мужчина находился возле своего автомобиля, когда его задержали стрелковые стражи.
В телефоне мужчины патрульные обнаружили фотографии и видео местности вблизи электростанции. Кроме этого там были фотографии снятые на блокпостах и скрины с геолокацией военной техники.
Зачем ему такие фото мужчина не объяснил. Подозреваемый днепрянин был доставлен в участок.
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Яна Юхименко
Автор:
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