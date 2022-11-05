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  • Міг коригувати вогонь: у Дніпрі знову піймали чоловіка, який фотографував електростанцію

Міг коригувати вогонь: у Дніпрі знову піймали чоловіка, який фотографував електростанцію

Сьогодні 15:18
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У Дніпрі затримали можливого колаборанта.

Новости Днепра про Міг коригувати вогонь: у Дніпрі знову піймали чоловіка, який фотографував електростанцію

4 листопада в Дніпрі затримали місцевого мешканця, який ввечері фотографував електростанцію. Про підозрілого чоловіка патрульним повідомили дніпряни, пише Репортер.

Чоловік знаходився біля свого автомобіля, коли його затримала стрілецька варта.

У телефоні чоловіка патрульні знайшли фотографії та відео місцевості поблизу електростанції. Крім цього там були світлини зняті на блокпостах та скріни з геолокацією військової техніки

Навіщо йому такі фото чоловік не пояснив. Підозрілого дніпрянина доставили у відділок.

Новости Днепра про Міг коригувати вогонь: у Дніпрі знову піймали чоловіка, який фотографував електростанцію

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Новости Днепра про Міг коригувати вогонь: у Дніпрі знову піймали чоловіка, який фотографував електростанціюУкраїнська

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