Міг коригувати вогонь: у Дніпрі знову піймали чоловіка, який фотографував електростанцію

У Дніпрі затримали можливого колаборанта.

4 листопада в Дніпрі затримали місцевого мешканця, який ввечері фотографував електростанцію. Про підозрілого чоловіка патрульним повідомили дніпряни, пише Репортер.

Чоловік знаходився біля свого автомобіля, коли його затримала стрілецька варта.

У телефоні чоловіка патрульні знайшли фотографії та відео місцевості поблизу електростанції. Крім цього там були світлини зняті на блокпостах та скріни з геолокацією військової техніки

Навіщо йому такі фото чоловік не пояснив. Підозрілого дніпрянина доставили у відділок.

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