Металлическая кровать: практичные и дизайнерские акценты

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Когда-то люди спали на груде листьев или веток, на глиняных возвышенностях или сплетенных из шнурков гамаках. Сегодня разнообразие кроватей позволяет выбрать не только максимально комфортное, но и стильное и долговечное место для сна. Популярность в последние годы имеют модели из металла. Они сверхпрочные и неприхотливы к условиям эксплуатации. Больше о преимуществах и характеристиках металлических кроватей – в материале.

Особенности конструкции

Производство мебели – это сочетание деталей, которые должны быть между собой нерушимо соединены и гарантировать безопасность эксплуатации. Если речь идет о металлических кроватях, они могут быть двух разновидностей:

Кованые – производят горячим или холодным методом. В первом случае металл нагревают и тогда вручную или с помощью специальной техники придают ему нужные формы. При холодном производстве используют штамп-машину. Горячий способ позволяет создавать интересные формы и необычные дизайны. Другой метод удобен для изготовления минималистических моделей.

Сварные — менее надежные, чем кованые, но имеют длительный срок эксплуатации и хорошие характеристики. Их изготовляют из разного типа материалов: стали, латуни, алюминия. Фактически составляют как конструктор, сваривая элементы между собой. Дизайнерской роскоши таким способом не достичь. Но крепкие и эстетически привлекательные лаконичные варианты можно получить. По цене они будут дешевле, в то время как в интерьер впишутся не хуже кованых.

Отдельного внимания заслуживает форма ножек. Ведь металлические кровати достаточно тяжелые, поэтому им нужна нерушимая опора, чтобы спальное место не скрипело, не шаталось и было безопасным. Зачастую конструкции больших размеров имеют дополнительные ножки. Или они выполняются в форме цельнолитых широких опор, переходящих в спинку и подножие. Специфика каждой конкретной модели, как правило, описана в технических характеристиках товара, этому нюансу следует уделять особое внимание.

Дизайнерские фантазии

Металлические кровати очень крепкие и особенно красивые. Одни модели поражают своей лаконичной геометрией. Другие привлекают внимание плавными линиями и сюжетами. Потому купить кровать в городе Киев или на остальной территории Украины из металлического корпуса в нужном стиле будет несложно. Важно только правильно подобрать дизайн под особенности интерьера.

Такая мебель хорошо вписывается в разные стилевые решения:

Классика – плавные линии, пастельные цвета металлических узоров подчеркнут утонченность стиля и хороший вкус хозяев. Особенность такого интерьера в его симметричности и сдержанной гамме, функциональности и гармоничности декоративных элементов. Хорошая идея — приобрести металлическую кровать с мягким изголовьем или выбрать модель, которая дополнена деталями из дерева.

Лофт – стальные рамы мебели для спальни идеально подчеркнут урбанистический и молодежный характер помещения. В этом случае нужно отдать предпочтение простым формам без кованого изящества. Удачным будет выбор кровати в темном оттенке, с минимумом рам и перекладин, с массивными металлическими элементами.

Прованс — белые кованые кровати подойдут изяществу дома во французском стиле. Это очень теплый и уютный дизайн, пронизанный солнцем и особой энергетикой. Для него характерна светлая цветовая гамма и элегантная мебель.

Хай-тек – использование технологий и максимум простых понятных линий. Такой стиль характеризуется симметричностью, геометричностью и функциональностью, когда все элементы дома имеют свое предназначение. Металл – один из любимых материалов у поклонников стиля хай-тек.

Ретро – это строгость и сдержанность в декоре, но свобода в выборе причудливых форм. Следовательно, металлические каркасы с необычными рисунками вполне будут подходить стилю 50–70-х годов. А еще – практичность, которая является одним из ключевых преимуществ кроватей из металла, – аргумент в пользу покупки для комнаты в стиле второй половины XX века.

Отдельного внимания заслуживают диваны с коваными ажурными спинками и подлокотниками. Они выполняют сразу две функции, потому что могут быть как спальным местом, так и островком для чаепития с друзьями или родными. Такая мебель роскошно выглядит и легко становится центром интерьерного замысла.

Преимущества металлических кроватей

Спальное место должно быть удобным. А еще – долговечным и безопасным. Поэтому не только с дизайнерской, но и с практической точки зрения металлические кровати – правильное решение для спальни взрослого или подростка.

Ключевые преимущества такой мебели:

Крепкость – поломать такую кровать почти нереально, как и повредить ее поверхность. Это один из самых износостойких вариантов, поэтому пользуется спросом среди покупателей, которые ищут вечную мебель.

Безопасность — металлические предложения не выделяют вредных веществ, гипоаллергенны, не накапливают пыль, и в них не множатся клещи. А еще они полностью отвечают пожарным требованиям.

Удобство в уходе – не нужно пылесосить или стирать. Достаточно протереть влажной тряпкой. Если же со временем будут проблемы с крашеным покрытием, его легко восстановить.

Простота монтажа — собрать такую мебель по силам даже человеку, который раньше никогда такого не делал.

Устойчивость – в качественных моделях все выполнено так, что кровать будет нерушимой даже при больших нагрузках.

Долговечность – следовательно, неприхотливость к влажности и температурным перепадам. Металлическая мебель не деформируется с годами и не теряет актуальности.

Универсальность — элегантный стиль никогда не выходит из моды. Эти кровати подходят как ретро-интерьерам, так и современному лофту или хай-теку.

Еще один плюс – выгодная цена. В основном металлические модели доступнее по стоимости, чем деревянные из твердых пород материала. В то время как по сроку эксплуатации одни другим не уступают.

Как выбрать металлическую кровать: детали

Размер, цвет, цена – три ключевых критерия, по которым, как правило, выбирают спальное место. Однако есть и другие нюансы, на которые следует обращать внимание при покупке:

Тип основания – ламели или металлические прутья. Также есть варианты на пружинах, но они менее популярны, потому что не отличаются долговечностью и быстро изнашиваются. Если речь идет о ламели, от их количества зависит упругость спального места. Чем их больше, тем выше комфорт. С металлическими прутьями об эластичности речи не идет, однако это самая прочная и долговечная опора для кровати. Деревянное основание подойдет для легких и средних нагрузок, тогда как металл выдержит почти все, что вы для него подготовите.

Правильный размер — чтобы мебель поместилась в отведенном для нее месте. Также при оценке параметров следует обращать внимание на длину и ширину плоскости для матраса. Или покупать кровать сразу с ним.

Разновидность изголовья — может быть металлической или с декоративной мягкой частью. Во втором случае меньше рисков травмироваться, но и хлопот с поддержанием в чистоте такого элемента больше. В первом варианте речь идет о бескомпромиссной гигиеничности, но несколько холодном «характере» кровати.

Наличие защиты на ножках – чтобы не повредить пол и не оказывать дополнительное давление на него. Если такие накладки не предусмотрены в конструкции, их следует докупить.

Безопасность краски – чтобы не было постороннего запаха и токсинов в воздухе. Как правило, для такой мебели используют полностью безвредное порошковое основание, не только придающее оттенок, но и защищающее металл от коррозии.

Острота углов – важный фактор, если приобретаете кровать для ребенка или пожилого человека. Или себя считаете склонным к травматичности. В ассортименте есть модели с закругленными рамами и планками, что более безопасно, чем грубые геометрические прутья в стиле лофт. Выбирайте в соответствии с конкретными пожеланиями и интерьерными требованиями.

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