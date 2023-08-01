Жители Днепра в августе смогут увидеть сразу два редких Супермесяца: когда и как смотреть

Август 2023 года будет насыщен интересными астроявлениями. Кроме традиционного летнего звездопада Персеиды можно увидеть сразу два супермесяца.

Впервые за 5 лет за один месяц произойдет сразу два полнолуния и оба будут необычными. Первый Супермесяц можно увидеть уже этой ночью. Об этом сообщает The Guardian.

Увидеть Супермесяц смогут и жители Днепра. В хорошую безоблачную погоду в небе над городом будет сиять необычно большая Луна.

Что такое Супермесяц

Суперлуной называют полнолуние, когда это небесное тело находится ближе всего к нашей планете, поэтому зрительно кажется, что спутник увеличился в размерах. В такой позиции Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем в своей самой отдаленной точке.

В августе этого года Луна будет дважды. Это произойдет впервые через 5 лет. В последний раз сразу два полнолуния зафиксировали в 2018 году, а в следующий раз это повторится только в 2037 году.

Лунная фаза длится 29,5 дней, то есть почти полный календарный месяц, так что такое совпадение это действительно редкое явление.

Как смотреть на Супермесяц?

Увидеть супермесяц можно невооруженным глазом. Единственное условие – ясная погода и отсутствие облаков. Если у вас есть бинокль, то вы даже сможете увидеть кратеры на поверхности Луны.

Второй раз увидеть Супермесяц можно 30 августа. Тогда спутник снова приблизится на минимальное расстояние до Земли, так что визуально будет казаться, что он увеличился в размерах. Второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц, также называют «голубым месяцем».

Читайте также:

Українська Русский

Автор: