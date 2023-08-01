Мешканці Дніпра у серпні зможуть побачити відразу два рідкісні Супермісяці: коли та як дивитися

Серпень 2023 буде насичений цікавими астроявищами. Крім традиційного літнього зорепаду Персеїди можна побачити відразу два Супермісяці.

Вперше за 5 років за один місяць станеться відразу дві повні і обидві будуть незвичайними. Перший Супермісяць можна побачити вже цієї ночі. Про це повідомляє The Guardian.

Побачити Супермісяць зможуть і мешканці Дніпра. За гарної безхмарної погоди в небі над містом сяятиме незвично великий Місяць.

Що таке Супермісяць

Супермісяцем називають повню, коли це небесне тіло знаходиться найближче до нашої планети, тому візуально здається, що супутник збільшився в розмірах. У такій позиції Місяць виглядає на 14% більше і на 30% яскравішим, ніж у своїй найвіддаленішій точці.

Цього серпня у такому положенні Місяць буде двічі. Це станеться вперше за 5 років. Востаннє відразу дві повні зафіксували в 2018 році, а наступного разу це повториться лише в 2037 році.

Місячна фаза триває 29,5 днів, тобто майже повний календарний місяць, тож це дійсно рідкісне явище.

Як дивитися на Супермісяць?

Побачити Супермісяць можна неозброєним оком. Єдина умова – ясна погода та відсутність хмар. Якщо у вас є бінокль, тоді ви навіть зможете побачити кратери на поверхні Місяця.

Вдруге побачити Супермісяць можна 30 серпня. Тоді супутник знову наблизиться на мінімальну відстань до Землі, тож візуально здаватиметься, що він збільшився в розмірах. Другу повню, що припадає на один календарний місяць, також називають «блакитним місяцем».

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