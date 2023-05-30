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Мэрия Каменского тратит сотни тысяч гривен на «освещение деятельности»

Сегодня 13:25
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Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, городской совет Каменского под руководством Андрея Белоусова тратит сотни тысяч бюджетных гривен на "освещение своей деятельности".

Новости Днепра про Мэрия Каменского тратит сотни тысяч гривен на

Так, недавно на Prozorro (электронная система публичных закупок) появилось тендерное предложение от коммунального предприятия Каменского городского совета «Городская информационная служба» на сумму 980 000 грн.

За эти деньги КП хочет получить услуги, связанные с печатью (размещение новостей, освещение деятельности органов местного самоуправления, других информационных поводов на страницах газет).

Новости Днепра про Мэрия Каменского тратит сотни тысяч гривен на

Новости Днепра про Мэрия Каменского тратит сотни тысяч гривен на

Новости Днепра про Мэрия Каменского тратит сотни тысяч гривен на

Победителя уже определили – ЧП ДС-Коллегия.

Новости Днепра про Мэрия Каменского тратит сотни тысяч гривен на

Отметим, что подобные тендеры коммунальное предприятие Каменского городского совета «Городская информационная служба» проводит не впервые.

К примеру, в феврале 2023 года КП проводило тендер на 600 000 грн. Победитель тот же – ЧП ДС-Коллегия.

Новости Днепра про Мэрия Каменского тратит сотни тысяч гривен на

Новости Днепра про Мэрия Каменского тратит сотни тысяч гривен на

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