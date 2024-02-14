Мэр Днепра уволил своего заместителя Лысенко: кого могут назначить на эту должность

Увольнение произошло по соглашению сторон.
Об этом сообщили на сайте городского совета.
По распоряжению городского головы Днепра Бориса Филатова от 9 февраля 2024 года с должности заместителя городского головы, директора департамента благоустройства и инфраструктуры уволен Михаил Лысенко. Увольнение произошло по соглашению сторон, — говорится в сообщении.
12 февраля исполняющим обязанности на эту должность назначали Алексея Самилика. Теперь его кандидатуру должны утвердить на сессии городского совета.
Отметим, Лысенко родился 6 сентября 1977 года в тогда еще Днепропетровске. В 2005 году он окончил Днепропетровский государственный аграрный университет по специальностям зооинженер и инженер-технолог. С марта 2015 года он был начальником управления жилищного хозяйства в Днепре. Позже стал заместителем городского головы, директором департамента благоустройства и инфраструктуры.
Алексей Самилик до назначения на новую должность был заместителем директора департамента благоустройства и инфраструктуры.
Читайте также:
Автор:
В Днепре очередной февральский температурный рекорд.
На время военного положения в Украине изменены сроки получения наследства.…
Днепропетровщина не сдает позиций и остается лидером среди областей Украины,…
В Днепропетровской области с самого начала полномасштабной войны значительно возросла…
В Днепре очередной февральский температурный рекорд.
В Синельниково на Днепропетровщине собака провалилась в туалет.
Мессенджер Telegram несет в себе ряд угроз для безопасности Украины, в связи с чем нужно найти варианты решения этой проблемы.
В сети показали потухшие вулканы Криворожья.
На время военного положения в Украине изменены сроки получения наследства. Получить его можно по закону или по завещанию.
Днепропетровщина не сдает позиций и остается лидером среди областей Украины, где чаще и женятся, и расстаются.
В течение 9 лет преступник отбывал наказание в местах лишения свободы, а когда ему осталось еще около двух лет ограничения свободы, он решил "погулять" по городу.
В Днепропетровской области с самого начала полномасштабной войны значительно возросла популяция диких лис.
Смотровая площадка в парке Шевченко – одно из любимых мест прогулок и времяпровождения жителей Днепра. Тут назначают свиданья, устраивают фотосессии, любуются видом на Днепр и закатом солнца. Но мало кто из жителей Днепра знает, что раньше смотровая площадка в парке…
Мы подобрали для вас самые смешные!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!