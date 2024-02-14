Мэр Днепра уволил своего заместителя Лысенко: кого могут назначить на эту должность

Михаила Лысенко, который был заместителем городского головы Днепра Бориса Филатова и директором департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета, уволили с должности.

Увольнение произошло по соглашению сторон.

Об этом сообщили на сайте городского совета.

По распоряжению городского головы Днепра Бориса Филатова от 9 февраля 2024 года с должности заместителя городского головы, директора департамента благоустройства и инфраструктуры уволен Михаил Лысенко. Увольнение произошло по соглашению сторон, — говорится в сообщении.

12 февраля исполняющим обязанности на эту должность назначали Алексея Самилика. Теперь его кандидатуру должны утвердить на сессии городского совета.

Отметим, Лысенко родился 6 сентября 1977 года в тогда еще Днепропетровске. В 2005 году он окончил Днепропетровский государственный аграрный университет по специальностям зооинженер и инженер-технолог. С марта 2015 года он был начальником управления жилищного хозяйства в Днепре. Позже стал заместителем городского головы, директором департамента благоустройства и инфраструктуры.

Алексей Самилик до назначения на новую должность был заместителем директора департамента благоустройства и инфраструктуры.

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