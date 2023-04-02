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  • Мэр Днепра прокомментировал смерть Татарского: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя»

Мэр Днепра прокомментировал смерть Татарского: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя»

Сегодня 19:59
просмотров

Сегодня, 2 апреля, в центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной раздался "хлопок".

Новости Днепра про Мэр Днепра прокомментировал смерть Татарского: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя»

Известно, что там проходил творческий вечер военкора, пропагандиста и террориста Владлена Татарского. Он погиб.

Это событие прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов.

«Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо ограбим, все будет, как мы любим» (с) (это фраза самого Татарского после того, как путин объявил о «присоединении» к россии украинских территорий 30 сентября, – авт.). Пиу… «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя» (с) Это Украина, лохи. Страна, которая не прощает обид, — написал Борис Филатов.

Новости Днепра про Мэр Днепра прокомментировал смерть Татарского: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя»

Кстати, уже 16 пострадавших.

Новости Днепра про Мэр Днепра прокомментировал смерть Татарского: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя»

Обновлено: 19 пострадавших.

Новости Днепра про Мэр Днепра прокомментировал смерть Татарского: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя»

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Новости Днепра про Мэр Днепра прокомментировал смерть Татарского: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя»Українська Новости Днепра про Мэр Днепра прокомментировал смерть Татарского: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя»Русский

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