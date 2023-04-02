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  • Мер Дніпра прокоментував смерть Татарського: «Якщо ти довго дивишся у безодню, то безодня теж дивиться в тебе»

Мер Дніпра прокоментував смерть Татарського: «Якщо ти довго дивишся у безодню, то безодня теж дивиться в тебе»

Сьогодні 19:59
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Сьогодні, 2 квітня, у центрі Санкт-Петербурга в кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній пролунав "хлопок".

Новости Днепра про Мер Дніпра прокоментував смерть Татарського: «Якщо ти довго дивишся у безодню, то безодня теж дивиться в тебе»

Відомо, що там проходив творчий вечір воєнкора, пропагандиста та терориста Владлена Татарського. Він загинув.

Цю подію прокоментував мер Дніпра Борис Філатов.

“Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо ограбим, все будет, как мы любим” (с) (це фраза самого Татарського після того, як путін оголосив про “приєднання” до рф українських територій 30 вересня, – авт.). Пиу… «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя» (с) Это Украина, лохи. Страна, которая не прощает обид, – написав Борис Філатов.

Новости Днепра про Мер Дніпра прокоментував смерть Татарського: «Якщо ти довго дивишся у безодню, то безодня теж дивиться в тебе»

До речі, уже 16 постраждалих. 

Новости Днепра про Мер Дніпра прокоментував смерть Татарського: «Якщо ти довго дивишся у безодню, то безодня теж дивиться в тебе»

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Новости Днепра про Мер Дніпра прокоментував смерть Татарського: «Якщо ти довго дивишся у безодню, то безодня теж дивиться в тебе»Українська

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