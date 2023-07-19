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Мэр Днепра передал поздравление Николаевскому Ваньку

Сегодня 12:37
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Днепр будет поддерживать украинских производителей FPV-дронов.

Новости Днепра про Мэр Днепра передал поздравление Николаевскому Ваньку

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своем телеграмм-канале.

Ванечке – поздравлячка.

Здесь Николаевский Ванек передал футболку в подарок.

А горсовет Днепра передает тебе благодарность за работу, бессонные ночи и поздравляет с миллионом подписчиков, – отметил Филатов.

Кроме того, на очередной сессии горсовета депутаты приняли решение о выделении 20 миллионов гривен, которые пойдут в поддержку украинских производителей FPV-дронов.

Также действительным докладываем, что программа поддержки производства FPV-дронов принята на сессии горсовета, — отметил Филатов.

Если коротко, то это поможет увеличить количество ликвидированных россиян.

Для справки: Николаевский Ваньок – популярный анонимный телеграм-канал, сообщающий об опасности обстрелов.

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