Мэр Днепра передал поздравление Николаевскому Ваньку

Днепр будет поддерживать украинских производителей FPV-дронов.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своем телеграмм-канале.

Ванечке – поздравлячка. Здесь Николаевский Ванек передал футболку в подарок. А горсовет Днепра передает тебе благодарность за работу, бессонные ночи и поздравляет с миллионом подписчиков, – отметил Филатов.

Кроме того, на очередной сессии горсовета депутаты приняли решение о выделении 20 миллионов гривен, которые пойдут в поддержку украинских производителей FPV-дронов.

Также действительным докладываем, что программа поддержки производства FPV-дронов принята на сессии горсовета, — отметил Филатов.

Если коротко, то это поможет увеличить количество ликвидированных россиян.

Для справки: Николаевский Ваньок – популярный анонимный телеграм-канал, сообщающий об опасности обстрелов.

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