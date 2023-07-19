Мэр Днепра передал поздравление Николаевскому Ваньку

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своем телеграмм-канале.
Ванечке – поздравлячка.
Здесь Николаевский Ванек передал футболку в подарок.
А горсовет Днепра передает тебе благодарность за работу, бессонные ночи и поздравляет с миллионом подписчиков, – отметил Филатов.
Кроме того, на очередной сессии горсовета депутаты приняли решение о выделении 20 миллионов гривен, которые пойдут в поддержку украинских производителей FPV-дронов.
Также действительным докладываем, что программа поддержки производства FPV-дронов принята на сессии горсовета, — отметил Филатов.
Если коротко, то это поможет увеличить количество ликвидированных россиян.
Для справки: Николаевский Ваньок – популярный анонимный телеграм-канал, сообщающий об опасности обстрелов.
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