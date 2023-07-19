Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мер Дніпра передав вітання Миколаївському Ваньку

Сьогодні 12:37
просмотров

Дніпро підтримуватиме українських виробників FPV-дронів.

Новости Днепра про Мер Дніпра передав вітання Миколаївському Ваньку

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у своєму телеграм-каналі.

Ванечці – вітаннячка.

Тут Миколаївський Ванек передав футболку у подарунок.

А міськрада Дніпра передає тобі подяку за роботу, безсонні ночі та вітає з мільйоном передплатників, – зауважив Філатов.

 

Крім цього, на черговій сесії міськради депутати ухвалили рішення про виділення 20 мільйонів гривень, які підуть на підтримку українських виробників FPV-дронів. 

Також дійсним доповідаємо, що програму підтримки виробництва FPV-дронів прийнято на сесії міськради, – зауважив Філатов.

Якщо коротко, то це допоможе збільшити кількість ліквідованих росіян.

Читайте також:

Новости Днепра про Мер Дніпра передав вітання Миколаївському ВанькуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі просять перейменувати вулицю Богдана Хмельницького: навіщо
Новини Дніпра
Сьогодні 11:45
У Дніпрі просять перейменувати вулицю Богдана Хмельницького: навіщо

Мешканці Дніпра пропонують змінити назву вулиці Богдана Хмельницького.

У центрі Дніпра власник кафе незаконно прорубав другі двері в будинку
Новини Дніпра
Сьогодні 10:58
У центрі Дніпра власник кафе незаконно прорубав другі двері в будинку

В історичному кварталі Дніпра власник кафе прорубав незаконні двері в…

Зеленський підписав закон, яким розширено перелік обставин для демобілізації: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 07:15
Зеленський підписав закон, яким розширено перелік обставин для демобілізації: подробиці

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розширення підстав звільнення…

У Дніпрі “рухнули” ціни на найдорожчу ягоду: скільки коштує кілограм лохини
Новини Дніпра
Вчора 22:00
У Дніпрі “рухнули” ціни на найдорожчу ягоду: скільки коштує кілограм лохини

У Дніпрі різко впали ціни на лохину.

Наверх