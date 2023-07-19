Мер Дніпра передав вітання Миколаївському Ваньку

Дніпро підтримуватиме українських виробників FPV-дронів.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у своєму телеграм-каналі.

Ванечці – вітаннячка. Тут Миколаївський Ванек передав футболку у подарунок. А міськрада Дніпра передає тобі подяку за роботу, безсонні ночі та вітає з мільйоном передплатників, – зауважив Філатов.

Крім цього, на черговій сесії міськради депутати ухвалили рішення про виділення 20 мільйонів гривень, які підуть на підтримку українських виробників FPV-дронів.

Також дійсним доповідаємо, що програму підтримки виробництва FPV-дронів прийнято на сесії міськради, – зауважив Філатов.

Якщо коротко, то це допоможе збільшити кількість ліквідованих росіян.

Читайте також:

Українська

Автор: