Медведев пригрозил Украине «салютом» из «Калибров»: что так разозлило экс-президента России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал Украине устроить "салюты" из "Калибров". Циничными угрозами экс-президент государства-агрессора отреагировал на переговоры по открытию танкового завода на территории нашей страны.

Так, в СМИ распространилась информация, что немецкий машиностроительный и оружейный концерн Rheinmetall может построить в Украине танковый завод, на котором в перспективе планируют изготавливать до 400 основных боевых танков типа «Пантера» в год.

Медведев же выдал в своем Telegram-канале, что эта информация является «троллингом», но если в Украине все же захотят построить такой завод, то это станет поводом для очередного акта терроризма от РФ.

«Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде бы прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», — пригрозил путинский прихвостень.

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