Медведєв пригрозив Україні “салютом” із “Калібрів”: що так розлютило експрезидента Росії

Так, у ЗМІ поширилася інформація, що німецький машино- та зброєбудівний концерн Rheinmetall може збудувати в Україні танковий завод, на якому в перспективі планують виготовляти до 400 основних бойових танків типу “Пантера” на рік.
Медведєв же видав у своєму Telegram-каналі, що ця інформація є “тролінгом”, але якщо в Україні все ж захочуть збудувати такий завод, то це стане приводом для чергового акту тероризму від РФ.
“Повідомлення про будівництво концерном Rheinmetall танкового заводу в Малоросії нагадує примітивний тролінг київського режиму. Якщо все-таки фріци вирішать будувати по-справжньому (хоча вони люди начебто прагматичні), чекаємо з нетерпінням. Ця подія буде належним чином відмічена салютом із “Калібрів” та інших піротехнічних пристроїв”, – пригрозив путінський посіпака.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі прокуратура через суд зобов’язала навчальний заклад виплатити…
У Павлоградському районі Дніпропетровської області 56-річний місцевий житель відрізав собі…
Від ранку 4 березня Росія вже кілька разів обстріляла Нікопольщину…
Станом на ранок суботи, 4 березня, в акваторії Чорного моря…