Медведєв пригрозив Україні “салютом” із “Калібрів”: що так розлютило експрезидента Росії

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пообіцяв Україні влаштувати "салюти" із "Калібрів". Цинічними погрозами експрезидент держави-агресорки відреагував на переговори щодо відкриття танкового заводу на території нашої країни.

Так, у ЗМІ поширилася інформація, що німецький машино- та зброєбудівний концерн Rheinmetall може збудувати в Україні танковий завод, на якому в перспективі планують виготовляти до 400 основних бойових танків типу “Пантера” на рік.

Медведєв же видав у своєму Telegram-каналі, що ця інформація є “тролінгом”, але якщо в Україні все ж захочуть збудувати такий завод, то це стане приводом для чергового акту тероризму від РФ.

“Повідомлення про будівництво концерном Rheinmetall танкового заводу в Малоросії нагадує примітивний тролінг київського режиму. Якщо все-таки фріци вирішать будувати по-справжньому (хоча вони люди начебто прагматичні), чекаємо з нетерпінням. Ця подія буде належним чином відмічена салютом із “Калібрів” та інших піротехнічних пристроїв”, – пригрозив путінський посіпака.

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