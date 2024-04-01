Масштабный пожар в многоэтажке на Слобожанском в Днепре: ГСЧС-ники спасли собаку

С балкона горящего жилья огонь успел распространиться еще на два помещения.

Сегодня, 1 апреля, в 11:35 на линию «101» сообщили, что на Слобожанском проспекте горит один из балконов многоэтажки.

Спасатели оперативно прибыли на место. Там они установили, что возгорание возникло в квартире, расположенной на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.

С балкона горящего жилья огонь успел распространиться еще на два помещения. Одно из них расположено этажом выше, другое — на нижнем этаже. Общая площадь возгорания составила 25 кв. м, — сообщили в ГСЧС.

Пожар ликвидировали в 12:15. Внутри задымленной квартиры, которая стала очагом пожара, ГСЧС-ники обнаружили песика. Его вынесли на свежий воздух и оказали необходимую помощь, благодаря которой четырёхлапый пришел в себя.

К тушению возгорания привлекли 20 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине в поле неожиданно загорелся трактор: подробности от ГСЧС.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: