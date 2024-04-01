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  • Масштабна пожежа в багатоповерхівці на Слобожанському у Дніпрі: вогнеборці врятували песика

Масштабна пожежа в багатоповерхівці на Слобожанському у Дніпрі: вогнеборці врятували песика

Сьогодні 15:28
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З балкона палаючої оселі вогонь встиг розповсюдитись ще на два помешкання.

Новости Днепра про Масштабна пожежа в багатоповерхівці на Слобожанському у Дніпрі: вогнеборці врятували песика

Сьогодні, 1 квітня, об 11:35 на лінію «101» повідомили, що на Слобожанському проспекті горить один з балконів багатоповерхівки.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що займання виникло у квартирі, розташованій на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Про це розповіли у пресслужбі ДСНС. 

З балкона палаючої оселі вогонь встиг розповсюдитись ще на два помешкання. Одне з них розташоване поверхом вище, інше – на нижньому поверсі. Загальна площа займання склала 25 кв. м, – повідомили в ДСНС.

Пожежу ліквідували о 12:15. Всередині задимленої квартири, яка стала осередком пожежі, вогнеборці виявили непритомного песика. Його винесли на свіже повітря та надали необхідну допомогу, завдяки якій чотирилапий прийшов до тями.

До гасіння займання залучили 20 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині в полі зненацька загорівся трактор: подробиці від ДСНС.

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Новости Днепра про Масштабна пожежа в багатоповерхівці на Слобожанському у Дніпрі: вогнеборці врятували песикаУкраїнська Новости Днепра про Масштабна пожежа в багатоповерхівці на Слобожанському у Дніпрі: вогнеборці врятували песикаРусский

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