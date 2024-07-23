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У Кривому Розі палав склад площею 300 квадратних метрів: що відомо

Сьогодні 19:29
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Масштабну пожежу гасили в Кривому Розі.

Новости Днепра про У Кривому Розі палав склад площею 300 квадратних метрів: що відомо

У Кривому Рощі сталася пожежа у складському приміщенні у Саксаганському районі на вулиці Ярослава Мудрого. Повідомлення про цей інцидент надійшло до Служби порятунку вдень, 23 липня. До місця події негайно виїхали вогнеборці Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що вогонь охопив складське приміщення, площа якого складала 300 квадратних метрів. 

За даними ЗМІ, причиною пожежі ймовірно стала недбалість та порушення правил безпеки. 

Новости Днепра про У Кривому Розі палав склад площею 300 квадратних метрів: що відомо

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Новости Днепра про У Кривому Розі палав склад площею 300 квадратних метрів: що відомоУкраїнська

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