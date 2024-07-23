У Кривому Розі палав склад площею 300 квадратних метрів: що відомо

Масштабну пожежу гасили в Кривому Розі.

У Кривому Рощі сталася пожежа у складському приміщенні у Саксаганському районі на вулиці Ярослава Мудрого. Повідомлення про цей інцидент надійшло до Служби порятунку вдень, 23 липня. До місця події негайно виїхали вогнеборці Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що вогонь охопив складське приміщення, площа якого складала 300 квадратних метрів.

За даними ЗМІ, причиною пожежі ймовірно стала недбалість та порушення правил безпеки.

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