Такого не було понад 100 років: у Дніпрі зафіксували черговий температурний рекорд

Цими вихідними у Дніпрі зафіксували черговий температурний рекорд – 31 березня максимальна температура повітря у місті досягла +23,9°C.
Про це повідомили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.
Зазначається, що попереднє рекордне значення цього дня спостерігалося 1903 року і становило +22,9°C.
Зазначимо, за прогнозом синоптиків, у Дніпрі 2 квітня також буде тепло: вночі +12°…+10°С, вдень +22°…+24°С, але можливий короткочасний дощ. 3 квітня температура трішки впаде: вночі буде +9°…+7°С, вдень +15°…+17°С, і також може бути невеликий дощ. 4, 5 та 6 квітня температура повітря вдень буде сягати позначки +15°…+17°С.
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