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У Дніпрі на Південному мосту зайнялася вантажівка

Сьогодні 18:25
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Сьогодні у Дніпрі вщент вигоріла вантажівка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Південному мосту зайнялася вантажівка

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 14:28.

На Південному мосту загорілась вантажівка “ГАЗель”. 

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що зайнявся вантажний автомобіль «ГАЗель». Площа пожежі склала 6 кв.м, — йдеться у дописі рятувальників. 

Вогонь вдалося загасити за 30 хвилин. Загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі було залучено 13 рятувальників.

Сьогодні ми писали про те, що у Нікополі внаслідок ворожого артобстрілу загинув чоловік.

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