У Дніпрі на Південному мосту зайнялася вантажівка

Сьогодні у Дніпрі вщент вигоріла вантажівка.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 14:28.

На Південному мосту загорілась вантажівка “ГАЗель”.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що зайнявся вантажний автомобіль «ГАЗель». Площа пожежі склала 6 кв.м, — йдеться у дописі рятувальників.

Вогонь вдалося загасити за 30 хвилин. Загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі було залучено 13 рятувальників.

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