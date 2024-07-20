У Дніпрі на Південному мосту зайнялася вантажівка

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 14:28.
На Південному мосту загорілась вантажівка “ГАЗель”.
Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що зайнявся вантажний автомобіль «ГАЗель». Площа пожежі склала 6 кв.м, — йдеться у дописі рятувальників.
Вогонь вдалося загасити за 30 хвилин. Загиблих та травмованих немає.
До гасіння пожежі було залучено 13 рятувальників.
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