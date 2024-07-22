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  • На території популярної зони відпочинку в Дніпровському районі потонув чоловік: що відомо

На території популярної зони відпочинку в Дніпровському районі потонув чоловік: що відомо

Сьогодні 17:39
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Чергова трагедія на воді.

Новости Днепра про На території популярної зони відпочинку в Дніпровському районі потонув чоловік: що відомо

У понеділок, 22 липня, у селі Єлизаветівка, де розташована популярна зона відпочинку, потонув чоловік. 

Як повідомили в ДСНС, близько 10 ранку чоловік пішов купатися на місцеве водоймище, але не повернувся. Відпочивальники Блакитних озер забили на сполох та покликали рятувальників. 

По прибуттю до місця події водолази-рятувальники обстежили 1000 кв.м підводної акваторії озера. Чоловіка знайшли, але на жаль, мертвим. Його тіло виявили на відстані приблизно 50 м від берега та на глибині 4 м. Після чого доправили потопельника до берега та передали співробітникам поліції.

Нагадаємо, у Кам’янському чоловік зненацька влетів у бар та почав бити людей ножем.

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Новости Днепра про На території популярної зони відпочинку в Дніпровському районі потонув чоловік: що відомоУкраїнська Новости Днепра про На території популярної зони відпочинку в Дніпровському районі потонув чоловік: що відомоРусский

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