Відеоблогери з Дніпра можуть отримати до 150 тис. грн стипендії: умови

Міжнародний фонд “Відродження” оголошує конкурс стипендій для відеоблогерів, які працюють з темами подолання російського імперіалізму та колоніалізму, культурної деколонізації та формування національної ідентичності.

Відеоблогери, зокрема із Дніпра, зможуть отримати стипендію у розмірі від 100 до 150 тисяч гривень. Він залежатиме від змісту заявки, запропонованого бюджету та популярності каналу. Зазначається, що в рамках конкурсу планується надати 10 стипендій.

Про це повідомили на сайті фонду.

Протягом останніх десяти років відеоблогери допомогли мільйонам українців краще усвідомити свою ідентичність. Завдяки авторам та авторкам блогів ми дізнаємось про власну історію і культуру та краще розуміємо наслідки впливу російського імперіалізму, відкриваємо історії людей, які стояли у витоків української державності, літератури та мистецтва, боролись за Україну і її майбутнє ще задовго до здобуття політичної незалежності. За останні два роки великої війни запит на такий відеоконтент лише зростає, тож ми хочемо посилити голоси відеоблогерів, які допомагають українцям усвідомити себе і відкинути колоніальне минуле, – йдеться у повідомленні.



Тематичні пріоритети

Канали, що можуть брати участь у конкурсі стипендій, повинні мати досвід у підготовці контенту принаймні на одну з таких тем:

Історія українських земель під владою російської імперії та СРСР та аналіз наслідків колоніального панування;

Аналіз сучасних проявів російського імперіалізму і колоніалізму та їх вплив на українське суспільство та політику;

Роль інформаційної війни та пропаганди в підриві української державності та ідентичності;

Деколонізація освіти, культури, мови та історичної пам’яті в Україні;

Історії українців, які зробили значний внесок у розвиток країни та культури, попри виклики, спричинені колоніальним минулим;

Значення громадських організацій та волонтерських рухів у формуванні української ідентичності та протидії імперському впливу;

Історія національно-визвольних рухів та їх боротьба за незалежність України;

Промоція української мови як засобу протидії культурному імперіалізму.

Пріоритетною платформою відеоблогінгу є Youtube, проте приймають також заявки від блогерів/ок, що працюють в TikTok.

Як взяти участь у конкурсі

Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно заповнити онлайн-форму, вказавши інформацію про ваш канал/відеоблог, приклади вашого авторського відеоконтенту на зазначені тематики, плани щодо роликів, які планується створити за кошти стипендії, орієнтовний розрахунок витрат тощо.

Заповнити форму необхідно не пізніше 26 квітня 2024 року включно (до 23:59). Заявки, подані після вказаного часу, не розглядатимуться. Результати конкурсу будуть опубліковані не пізніше 13 травня 2024 року у соціальних мережах та на сайті Фонду. Усіх учасників конкурсу також повідомлять про результат листом.

Вимоги до каналів, які можуть претендувати на стипендію, на що саме відеоблогери зможуть витратити гроші, додаткові умови – шукайте за посиланням!

З питаннями щодо конкурсу можна звертатися за адресою [email protected] та [email protected] до 24 квітня включно.

Зазначимо, Міжнародний фонд «Відродження» проводить конкурс стипендій втретє. Він є продовженням конкурсу, який Фонд оголошував у 2021 та 2022 роках. Переможцями першого конкурсу стали Geek journal, Історія без міфів, Клятий раціоналіст, Твоя Підпільна Гуманітарка тощо. Переможцями другого конкурсу стали відеоблоги Ukrainian Witness, WAS.media, Хащі, Історія для дорослих тощо.

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