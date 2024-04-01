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У Дніпрі у школі №139 затопило спортзал: вода била, як скажена (ВІДЕО)

Сьогодні 13:35
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Буває і таке.

Новости Днепра про У Дніпрі у школі №139 затопило спортзал: вода била, як скажена (ВІДЕО)

Кілька місяців тому ми писали, що у Дніпрі в школі №28 прорвало трубу опалення в одному із туалетів – там утворилися “гарячі джерела”. Детальніше про це читайте ТУТ!

Нещодавно подібний інцидент стався у школі №139 – там прорвало трубу водопостачання, через що затопило спортзал.

Відео поширюють у соцмережі.

На кадрах видно, що вода б’є, як скажена.

На іншому відео можна побачити, що воду вже перекрили, а персонал навчального закладу ліквідовує наслідки “потопу”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у передмісті Дніпра поблизу кар’єру виявили нерозірвану крилату ракету «Калібр»: що відомо.

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Новости Днепра про У Дніпрі у школі №139 затопило спортзал: вода била, як скажена (ВІДЕО)Українська

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