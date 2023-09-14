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Новости Масштабное отключение света в Днепре 18-21 сентября: кому нужно зарядить гаджеты
Масштабное отключение света в Днепре 18-21 сентября: кому нужно зарядить гаджеты
Готовьтесь!
В Днепре 18, 19, 20 и 21 сентября будут выключать свет с 08:00 до 18:00.
Причина – проведение плановых работ компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Telegram-канале предприятия.
Итак,
18 сентября с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:
ул. Ангарская: 1-14;
ул. Отрадная: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;
ул. Александры Рындовской: 75, 77, 79, 83-91 (нечетные), 102-118 (четные);
ул. Сурская: 104, 106, 108, 110-117, 119-129, 131-143 (нечетные);
ул. Филатова: 1-5, 7;
тупик Запорожский: 1;
Запорожское шоссе: 2, 2А, 2Ж, 4-16 (четные), 20А, 56.
19 сентября с 08:00 до 18:00:
пер. Джинчарадзе: 4;
Запорожское шоссе: 22, 26А, 30Б, 30Л, 32, 38;
ул. Гладкова: 38А;
ул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (четные);
ул. Константиновская: 1-12, 12А, 13-16, 18;
ул. Макаренко: 3-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;
ул. Александры Рындовской: 67, 67А, 69, 71, 73, 88, 88А, 90-100 (четные);
ул. Павла Тычины: 1, 1В, 3, 5, 7;
ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15А, 15Б, 17, 19, 21;
ул. Печерская: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (нечетные);
ул. Солидарная: 1, 1А, 3, 4А, 5-15 (нечетные).
20 сентября с 08:00 до 18:00:
ул. Новокрымская: 3, 3А, 7;
ул. Днепровская: 1-8;
ул. Эстонская: 1-18, 18А, 19-24;
ул. Александры Рындовской: 31-41 (нечетные), 46-64 (четные);
ул. Привольная: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А;
ул. Августовская: 15, 15А, 17-29 (нечетные);
ул. Старова: 1-22;
ул. Сурская: 57-69, 69А, 70;
просп. Богдана Хмельницкого: 26А, 28, 28А, 30;
ул. Гладкова: 35, 43, 45, 47;
ул. Победы: 113Б.
21 сентября с 08:00 до 18:00:
ул. Шинная: 1-13 (нечетные), 17Е;
ул. Астраханская: 1-7, 7А, 8-22;
ул. Монтажная: 1-22;
ул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;
ул. Августовская: 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 13Б;
ул. Сурская: 39, 39А, 40-56.
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