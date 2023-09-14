Масштабное отключение света в Днепре 18-21 сентября: кому нужно зарядить гаджеты

21 сентября с 08:00 до 18:00:

20 сентября с 08:00 до 18:00:

19 сентября с 08:00 до 18:00:

Итак, 18 сентября с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:

Об этом сообщили в Telegram-канале предприятия.

В Днепре 18, 19, 20 и 21 сентября будут выключать свет с 08:00 до 18:00.

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