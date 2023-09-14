Масштабне відключення світла у Дніпрі 18-21 вересня: кому потрібно зарядити гаджети

Готуйтеся!

У Дніпрі 18, 19, 20 та 21 вересня будуть вимикати світло з 08:00 до 18:00.

Причина – проведення планових робіт компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Telegram-каналі підприємства.

Отже, 18 вересня з 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:

вул. Ангарська: 1-14;

вул. Відрадна: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;

вул. Олександри Риндовської: 75, 77, 79, 83-91 (непарні),102-118 (парні);

вул. Сурська: 104, 106, 108, 110-117, 119-129, 131-143 (непарні);

вул. Філатова: 1-5, 7;

тупик Запорізький: 1;

Запорізьке шосе: 2, 2А, 2Ж, 4-16 (парні), 20А, 56.

19 вересня з 08:00 до 18:00:

пров. Джинчарадзе: 4;

Запорізьке шосе: 22, 26А, 30Б, 30Л, 32, 38;

вул. Гладкова: 38А;

вул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парні);

вул. Костянтинівська: 1-12, 12А, 13-16, 18;

вул. Макаренка: 3-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;

вул. Олександри Риндовської: 67, 67А, 69, 71, 73, 88, 88А, 90-100 (парні);

вул. Павла Тичини: 1, 1В, 3, 5, 7;

вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15А, 15Б, 17, 19, 21;

вул. Печерська: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (непарні);

вул. Солідарна: 1, 1А, 3, 4А, 5-15 (непарні).

20 вересня з 08:00 до 18:00:

вул. Новокримська: 3, 3А, 7;

вул. Дніпровська: 1-8;

вул. Естонська: 1-18, 18А, 19-24;

вул. Олександри Риндовської: 31-41 (непарні), 46-64 (парні);

вул. Привільна: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А;

вул. Серпнева: 15, 15А, 17-29 (непарні);

вул. Старова: 1-22;

вул. Сурська: 57-69, 69А, 70;

вул. Новокримська: 3, 7;

просп. Богдана Хмельницького: 26А, 28, 28А, 30;

вул. Гладкова: 35, 43, 45, 47;

вул. Перемоги: 113Б.

21 вересня з 08:00 до 18:00:

вул. Шинна: 1-13 (непарні), 17Є;

вул. Астраханська: 1-7, 7А, 8-22;

вул. Монтажна: 1-22;

вул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;

вул. Серпнева: 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 13Б;

вул. Сурська: 39, 39А, 40-56.

Зарядіть телефони та повербанки!

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