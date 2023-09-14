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Новини Масштабне відключення світла у Дніпрі 18-21 вересня: кому потрібно зарядити гаджети
Масштабне відключення світла у Дніпрі 18-21 вересня: кому потрібно зарядити гаджети
Готуйтеся!
У Дніпрі 18, 19, 20 та 21 вересня будуть вимикати світло з 08:00 до 18:00.
Причина – проведення планових робіт компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Telegram-каналі підприємства.
Отже,
18 вересня з 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:
вул. Ангарська: 1-14;
вул. Відрадна: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;
вул. Олександри Риндовської: 75, 77, 79, 83-91 (непарні),102-118 (парні);
вул. Сурська: 104, 106, 108, 110-117, 119-129, 131-143 (непарні);
вул. Філатова: 1-5, 7;
тупик Запорізький: 1;
Запорізьке шосе: 2, 2А, 2Ж, 4-16 (парні), 20А, 56.
19 вересня з 08:00 до 18:00:
пров. Джинчарадзе: 4;
Запорізьке шосе: 22, 26А, 30Б, 30Л, 32, 38;
вул. Гладкова: 38А;
вул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парні);
вул. Костянтинівська: 1-12, 12А, 13-16, 18;
вул. Макаренка: 3-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;
вул. Олександри Риндовської: 67, 67А, 69, 71, 73, 88, 88А, 90-100 (парні);
вул. Павла Тичини: 1, 1В, 3, 5, 7;
вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15А, 15Б, 17, 19, 21;
вул. Печерська: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (непарні);
вул. Солідарна: 1, 1А, 3, 4А, 5-15 (непарні).
20 вересня з 08:00 до 18:00:
вул. Новокримська: 3, 3А, 7;
вул. Дніпровська: 1-8;
вул. Естонська: 1-18, 18А, 19-24;
вул. Олександри Риндовської: 31-41 (непарні), 46-64 (парні);
вул. Привільна: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А;
вул. Серпнева: 15, 15А, 17-29 (непарні);
вул. Старова: 1-22;
вул. Сурська: 57-69, 69А, 70;
вул. Новокримська: 3, 7;
просп. Богдана Хмельницького: 26А, 28, 28А, 30;
вул. Гладкова: 35, 43, 45, 47;
вул. Перемоги: 113Б.
21 вересня з 08:00 до 18:00:
вул. Шинна: 1-13 (непарні), 17Є;
вул. Астраханська: 1-7, 7А, 8-22;
вул. Монтажна: 1-22;
вул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;
вул. Серпнева: 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 13Б;
вул. Сурська: 39, 39А, 40-56.
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Автор:
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