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Магнитные бури в ноябре – половина дней месяца будут сложными

Сегодня 22:00
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Первые геомагнитные колебания ожидаются с 6 по 8 ноября. Магнитная буря будет легкой, но может повлиять на самочувствие.

Новости Днепра про Магнитные бури в ноябре – половина дней месяца будут сложными

А 11 ноября ожидается магнитная буря средней интенсивности. Это почувствуют люди, зависящие от погоды. Возможны сонливость, раздражение и общее ухудшение самочувствия. 

14 ноября ожидается сильнейшая магнитная буря Луны, которая продлится до 18 ноября. Пик магнитной бури придется на 14 и 15 ноября. В эти дни лучше обезопасить себя от физических нагрузок. Метеозависимые люди могут испытывать повышенную раздражительность или чувствительность, эмоциональность. 

С 25 по 29 ноября нас ждет еще одна сильная магнитная буря. Ее пик выпадет на 29 ноября. 

К магнитным бурям следует подготовиться заранее:

— больше гулять на свежем воздухе накануне и ложиться спать раньше;

— не пренебрегайте зарядкой;

— на эти периоды не планируют важные энергозатратные мероприятия, требующие повышенных физических или эмоциональных затрат;

— носите с собой необходимые лекарства (в первую очередь при повышенном давлении и головной боли, также можно принимать аспирин и простой аскорбинку – для стабилизации состояния крови);

— ограничить алкоголь, кофеин и табак, вредную пищу (в первую очередь жареную и жирную пищу).

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