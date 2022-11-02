Магнітні бурі у листопаді – половина днів місяця будуть складними

Перші геомагнітні коливання очікуються з 6 по 8 листопада. Магнітна буря буде легкою, але може відобразитись на самопочутті.

А от 11 листопада очікується магнітна буря середньої інтенсивності. Її відчують метеозалежні люди. Можливі сонливість, роздратування та загальне погіршення самопочуття.

14 листопада очікується найсильніша магнітна буря місяця, яка протриває до 18 листопада. Пік магнітної бурі припаде на 14 та 15 листопада. В ці дні краще поберегтися від фізичних навантажень. Метеозалежні люди можуть відчувати підвищену дратівливість чи чутливість, емоційність.

З 25 по 29 листопада на нас чекає ще одна сильна магнітна буря. Її пік припаде на 29 листопада.

До магнітних бур слід підготуватися заздалегідь:

– напередодні більше гуляти на свіжому повітрі та раніше лягати спати;

– не нехтувати зарядкою;

– на ці періоди не планувати важливих енерговитратних справ, які потребують підвищених фізичних чи емоційних витрат;

– носити з собою потрібні лікарські препарати (насамперед від підвищеного тиску та головного болю, можна також прийняти аспірин та просту аскорбінку – для стабілізації стану крові);

– обмежити алкоголь, кофеїн та тютюн, шкідливу їжу (насамперед це смажені та жирні страви).

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