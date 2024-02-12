Легкоатлетка из Днепра с рекордом турнира победила на международных соревнованиях в США

Легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих одержала свою вторую победу с начала сезона 2024 года. Девушка выиграла Millrose Games в Нью-Йорке, США.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Свою победную серию продолжила в этот уикенд украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, сойдя на высшую ступень пьедестала почета турнира Всемирного легкоатлетического тура категории Gold Millrose Games в Нью-Йорке, — говорится в сообщении.
Отмечается, что «золото» нашей действующей чемпионке мира принесла высота в 2 метра, которую она взяла с третьей попытки, установив при этом рекорд Millrose Games.
«Серебро» с результатом 1,97 м — у хозяйки сектора Вашти Каннингем, «бронза» — у Наваль Меникер из Франции (1,86 м).
Видео победного прыжка Ярославы:
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