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  • Легкоатлетка із Дніпра з рекордом турніру перемогла на міжнародних змаганнях у США

Легкоатлетка із Дніпра з рекордом турніру перемогла на міжнародних змаганнях у США

Сьогодні 09:28
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Вітаємо Ярославу!

Новости Днепра про Легкоатлетка із Дніпра з рекордом турніру перемогла на міжнародних змаганнях у США

Легкоатлетка із Дніпра Ярослава Магучіх здобула свою другу перемогу від початку сезону 2024 року. Дівчина виграла Millrose Games в Нью-Йорку, США.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Свою переможну серію продовжила цього вікенду українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, зійшовши на найвищу сходинку п’єдесталу пошани турніру Світового легкоатлетичного туру категорії Gold Millrose Games у Нью-Йорку, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що “золото” нашій чинній чемпіонці світу принесла висота 2 метри, яку вона взяла з третьої спроби, встановивши при цьому рекорд Millrose Games.

Срібло з результатом 1,97 м — у господарки сектора Вашті Каннінгем, бронза — у Наваль Менікер з Франції (1,86 м).

Відео переможного стрибка Ярослави:

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Новости Днепра про Легкоатлетка із Дніпра з рекордом турніру перемогла на міжнародних змаганнях у СШАУкраїнська

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