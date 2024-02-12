Легкоатлетка із Дніпра з рекордом турніру перемогла на міжнародних змаганнях у США

Вітаємо Ярославу!

Легкоатлетка із Дніпра Ярослава Магучіх здобула свою другу перемогу від початку сезону 2024 року. Дівчина виграла Millrose Games в Нью-Йорку, США.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Свою переможну серію продовжила цього вікенду українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, зійшовши на найвищу сходинку п’єдесталу пошани турніру Світового легкоатлетичного туру категорії Gold Millrose Games у Нью-Йорку, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що “золото” нашій чинній чемпіонці світу принесла висота 2 метри, яку вона взяла з третьої спроби, встановивши при цьому рекорд Millrose Games.

Срібло з результатом 1,97 м — у господарки сектора Вашті Каннінгем, бронза — у Наваль Менікер з Франції (1,86 м).

Відео переможного стрибка Ярослави:

Читайте також:

Українська

Автор: