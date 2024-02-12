Відключення електроенергії у Дніпрі: хто залишиться без світла у понеділок

Зарядіть телефон!

Сьогодні, 12 лютого, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках орієнтовно з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Будівельників: 30;

вул. Новокримська: 3, 7;

вул. Шинна: 1-7 (непарні), 8, 11, 13, 17-Є, 19, 27;

просп. Богдана Хмельницького: 26-А, 28-30, 32, 32-А, 34-37, 39, 41, 43-А, 45, 47, 48, 49-А, 65, 116.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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