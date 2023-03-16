Лакшері страва: в Україні злетіли ціни на продукти для борщу

Самое популярное блюдо в Украине – это борщ, который ЮНЕСКО внес в список культурного наследия. В этом году он стал "золотым", потому что цены на продукты буквально взлетели.

Ингредиенты для борща у каждой хозяйки разные, однако в зависимости от супермаркета набор обойдется до 656,90 грн. Средняя цена продуктовой корзины выросла на 34%.

В традиционном рецепте борща присутствуют мясо (свиная лопатка), картофель, лук, капуста, морковь, свекла, зелень, томатная паста и сметана. В магазинах Киева за эти продукты нужно будет заплатить от 461,82 до 656,90 грн.

Компания по доставке овощей и фруктов Wzzzuh представила расчеты в Twitter. Минимальные цены зафиксированы в Сильпо, общая сумма составила 461,82 грн, а максимальные в МегаМаркете – 656,90 грн.

Аналитики сравнили нынешние цены с октябрьскими 2022-го. Самый дешевый борщ подорожал на 117,19 грн.

По данным Госстата, в феврале 2023 года стоимость продуктов питания и напитков выросла на 1,5% в сравнении с январем. Больше всего подорожали овощи – на 13,9%. А сало, яйца, свинина, говядина, рис и подсолнечное масло немного подешевели – на 0,4-2,3%. За год цены на продукты выросли на 31,5%.

Максимально подорожчали: соняшникова олія (14,1%), молоко (17,4%), сир та м’який сир (23%), м’ясо (23,2%), олія (24%), макарони (25,8%) , хліб (26%), цукор (32,5%), овочі (36,2%), риба (44,1%), фрукти (74,9%), яйця (80,3%).

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