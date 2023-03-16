Лакшері страва: в Україні злетіли ціни на продукти для борщу

Найпопулярніша страва в Україні – це борщ, який ЮНЕСКО вніс до переліку культурної спадщини. Цього року він став "золотим", тому що ціни на продукти буквально злетіли.

Інгредієнти для борщу у кожної господині різні, проте, залежно від супермаркету, набір обійдеться до 656,90 грн. Середня ціна продуктового кошика зросла на 34%.

В традиційному рецепті борщу є м’ясо (свиняча лопатка), картопля, цибуля, капуста, морква, буряк, зелень, томатна паста і сметана. У магазинах Києва за ці продукти потрібно буде сплатити від 461,82 до 656,90 грн.

Компанія з доставки овочів та фруктів Wzzzuh представила розрахунки у Twitter. Мінімальні ціни зафіксовані у Сільпо, загальна сума становила 461,82 грн, а максимальні у МегаМаркеті – 656,90 грн.

Аналітики порівняли нинішні ціни із жовтневими 2022-го. Найдешевший борщ подорожчав на 117,19 грн.

За даними Держстату, у лютому 2023 року вартість продуктів харчування та напоїв зросла на 1,5% порівняно із січнем. Найбільше подорожчали овочі – на 13,9%. А сало, яйця, свинина, яловичина, рис та олія трохи подешевшали – на 0,4-2,3%. За рік ціни на продукти зросли на 31,5%.

Максимально подорожчали: соняшникова олія (14,1%), молоко (17,4%), сир та м’який сир (23%), м’ясо (23,2%), олія (24%), макарони (25,8%) , хліб (26%), цукор (32,5%), овочі (36,2%), риба (44,1%), фрукти (74,9%), яйця (80,3%).

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