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Кино — 650 грн, драка с бывшим — 40 тыс: в Днепре юноши на ОЛХ предлагают услуги парня на 14 февраля

Сегодня 12:18
просмотров

В Днепре предлагают парней на прокат.

Новости Днепра про Кино - 650 грн, драка с бывшим - 40 тыс: в Днепре юноши на ОЛХ предлагают услуги парня на 14 февраля

Несмотря на войну, в Днепре не забывают о маленьких радостях и во всю готовятся к 14 февраля — Дню Святого Валентина. Заведения украшают свои помещения, а повсюду продаются открытки и другие мимимишные атрибуты этого праздника. Активизировались и креативные «бизнесмены», желающие заработать на празднике.

На ОЛХ появились объявления, где молодые люди предлагают услуги парня на прокат. За щедрое вознаграждение они готовы сходить в кино, сделать фото на соцсетях, или даже подраться за клиентку с бывшим парнем.

На странные объявления обратили внимание в Facebook-сообществе, где люди делятся своим опытом с мошенниками на ОЛХ.

Новости Днепра про Кино - 650 грн, драка с бывшим - 40 тыс: в Днепре юноши на ОЛХ предлагают услуги парня на 14 февраля

В одном из объявлений некто под именем Владислав опубликовал прайс-лист.

Так, за поход в кино с «парнем» нужно отдать 650 гривен, подаренный букет обойдется в 3 тысячи, а вот «показаться» в сторис готовы за 300 гривен. Есть и вип-услуги. Например, драка «за даму» стоит 20 тысяч, а вот избить бывшего готовы за 40 тысяч гривен.

Новости Днепра про Кино - 650 грн, драка с бывшим - 40 тыс: в Днепре юноши на ОЛХ предлагают услуги парня на 14 февраля

В сети предполагают, что объявления опубликовали, чтобы посмеяться, однако люди даже задумались над тем, чтоб протестировали сервис и узнать, действительно ли автор объявления готов предоставить услуги парня на прокат.

Новости Днепра про Кино - 650 грн, драка с бывшим - 40 тыс: в Днепре юноши на ОЛХ предлагают услуги парня на 14 февраля

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Новости Днепра про Кино - 650 грн, драка с бывшим - 40 тыс: в Днепре юноши на ОЛХ предлагают услуги парня на 14 февраляУкраїнська Новости Днепра про Кино - 650 грн, драка с бывшим - 40 тыс: в Днепре юноши на ОЛХ предлагают услуги парня на 14 февраляРусский

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