Кино — 650 грн, драка с бывшим — 40 тыс: в Днепре юноши на ОЛХ предлагают услуги парня на 14 февраля

Несмотря на войну, в Днепре не забывают о маленьких радостях и во всю готовятся к 14 февраля — Дню Святого Валентина. Заведения украшают свои помещения, а повсюду продаются открытки и другие мимимишные атрибуты этого праздника. Активизировались и креативные «бизнесмены», желающие заработать на празднике.
На ОЛХ появились объявления, где молодые люди предлагают услуги парня на прокат. За щедрое вознаграждение они готовы сходить в кино, сделать фото на соцсетях, или даже подраться за клиентку с бывшим парнем.
На странные объявления обратили внимание в Facebook-сообществе, где люди делятся своим опытом с мошенниками на ОЛХ.
В одном из объявлений некто под именем Владислав опубликовал прайс-лист.
Так, за поход в кино с «парнем» нужно отдать 650 гривен, подаренный букет обойдется в 3 тысячи, а вот «показаться» в сторис готовы за 300 гривен. Есть и вип-услуги. Например, драка «за даму» стоит 20 тысяч, а вот избить бывшего готовы за 40 тысяч гривен.
В сети предполагают, что объявления опубликовали, чтобы посмеяться, однако люди даже задумались над тем, чтоб протестировали сервис и узнать, действительно ли автор объявления готов предоставить услуги парня на прокат.
Читайте также:
Автор:
В Днепре мужчина оставил без газа своих соседей во всем…
В Днепре после обстрела есть повреждение инфраструктуры.
Важная информация!
Некоторые вузы Днепра попали в престижный украинский рейтинг.
В Днепре мужчина оставил без газа своих соседей во всем подъезде.
В судебном заседании священнослужитель вину не признал.
В Днепре после обстрела есть повреждение инфраструктуры.
Важная информация!
Некоторые вузы Днепра попали в престижный украинский рейтинг.
Ночью россияне атаковали область беспилотниками.
Заряжайте все!
Захватите с собой зонт!
В Днепре звучали звуки взрывов
Тревожный вечер.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!