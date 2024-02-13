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  • Кіно – 650 грн, бійка з колишнім  – 40 тис: у Дніпрі юнаки на ОЛХ пропонують послуги хлопця на 14 лютого

Кіно – 650 грн, бійка з колишнім  – 40 тис: у Дніпрі юнаки на ОЛХ пропонують послуги хлопця на 14 лютого

Сьогодні 12:18
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У Дніпрі пропонують хлопців на прокат.

Новости Днепра про Кіно - 650 грн, бійка з колишнім  - 40 тис: у Дніпрі юнаки на ОЛХ пропонують послуги хлопця на 14 лютого

Попри війну в Дніпрі не забувають про маленькі радості та на всю готуються до 14 лютого – Дня Святого Валентина. Заклади прикрашають свої приміщення, а всюди продаються листівки та інші мімімішні атрибути цього свята. Активізувалися й креативні “бізнесмени”, які хочуть заробити на святі.

На ОЛХ з’явилися оголошення, де юнаки пропонують послуги хлопця на прокат. За щедру винагороду вони готові сходити в кіно, зробити фото для соцмережах, або навіть побитися за клієнтку з колишнім хлопцем. 

На дивні оголошення звернули увагу в Facebook-спільноті, де люди діляться своїм досвідом з шахраями на ОЛХ.

Новости Днепра про Кіно - 650 грн, бійка з колишнім  - 40 тис: у Дніпрі юнаки на ОЛХ пропонують послуги хлопця на 14 лютого

В одному із оголошень дехто під іменем Владислав опублікував прайс-лист. 

Так, за похід у кіно з “хлопцем” треба віддати 650 гривень, подарований букет обійдеться в 3 тисячі, а ось “завіститися” в сторіс готові за 300 гривень. Є й віп-послуги. Наприклад, бійка “за даму” коштує 20 тисяч, а ось побити колишнього готові за 40 тисяч гривень.

Новости Днепра про Кіно - 650 грн, бійка з колишнім  - 40 тис: у Дніпрі юнаки на ОЛХ пропонують послуги хлопця на 14 лютого

У мережі припускають, що оголошення опублікували аби посміятися, однак люди навіть задумалися над тим, щоб протестували сервіс і дізнатися, чи справді автор оголошення готовий надати послуги хлопця на прокат. 

Новости Днепра про Кіно - 650 грн, бійка з колишнім  - 40 тис: у Дніпрі юнаки на ОЛХ пропонують послуги хлопця на 14 лютого

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Новости Днепра про Кіно - 650 грн, бійка з колишнім  - 40 тис: у Дніпрі юнаки на ОЛХ пропонують послуги хлопця на 14 лютогоУкраїнська

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