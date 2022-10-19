Купил в Интернете: водитель с поддельными правами попытался пересечь блокпост в Днепропетровщине

На блокпосте в Павлоградском районе Днепропетровской области полицейские задержали 23-летнего водителя с поддельными правами.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Житель Павлоградского района управлял автомобилем Daewoo. Полицейские проверили его документы и обнаружили, что права поддельные. Мужчина признался, что купил их в интернете.

Чтобы зафиксировать факт преступления, на место вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «использование заведомо подложного документа» (часть 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

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