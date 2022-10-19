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  • Купив в Інтернеті: водій із підробленими правами хотів перетнути блокпост на Дніпропетровщині

Купив в Інтернеті: водій із підробленими правами хотів перетнути блокпост на Дніпропетровщині

Сьогодні 22:00
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На блокпості у Павлоградському районі Дніпропетровської області поліцейські затримали 23-річного водія із підробленими правами.

Новости Днепра про Купив в Інтернеті: водій із підробленими правами хотів перетнути блокпост на Дніпропетровщині

Про це повідомляє пресслужба головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

Житель Павлоградського району керував автомобілем Daewoo. Поліцейські перевірили його документи та виявили, що права підроблені. Чоловік зізнався, що купив їх в інтернеті.

Щоб зафіксувати факт злочину, на місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «використання свідомо підробленого документа» (частина 4 статті 358 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування продовжується.

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Новости Днепра про Купив в Інтернеті: водій із підробленими правами хотів перетнути блокпост на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Купив в Інтернеті: водій із підробленими правами хотів перетнути блокпост на ДніпропетровщиніРусский

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