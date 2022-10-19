Купив в Інтернеті: водій із підробленими правами хотів перетнути блокпост на Дніпропетровщині

Про це повідомляє пресслужба головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.
Житель Павлоградського району керував автомобілем Daewoo. Поліцейські перевірили його документи та виявили, що права підроблені. Чоловік зізнався, що купив їх в інтернеті.
Щоб зафіксувати факт злочину, на місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «використання свідомо підробленого документа» (частина 4 статті 358 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування продовжується.
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