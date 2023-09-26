Куда обращаться льготникам в Днепре, если их оскорбляют в автобусах

Как сообщили в горсовете, в Днепре более 200 тыс. жителей пользуются льготным проездом в общественном транспорте. Значительная часть это пенсионеры по возрасту, имеющие право на бесплатный проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах при наличии удостоверения.
К сожалению, часто водители маршруток оскорбляют льготников и отказывают в бесплатном проезде.
Это пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью, участники боевых действий, дети-сироты или дети из многодетных семей. Недавно в Днепре приняли решение о безвозмездном проезде в общественном транспорте для людей, имеющих третью группу инвалидности.
Теперь при наличии удостоверения или справки установленного образца и наличия третьей группы инвалидности люди могут бесплатно проехаться в транспорте.
В Днепре есть отдельные коммунальные автобусы. Особенно полезны они для пассажиров льготной категории, которые могут пользоваться ими без ограничений. На маршрутах ездит транспорт, приспособленный для перевозки людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
Эти маршруты обозначены буквой «К».
Как отметил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Игорь Маковцев, представители горсовета постоянно общаются с перевозчиками по работе маршруток и случаям нарушения прав льготников.
С водителем, нарушившим правила, сначала общается руководство, выписывая предупреждения. Если история повторится, то работника могут даже уволить.
Оставить жалобу или предложение о работе городского общественного транспорта можно на горячую линию городского совета. Также – написать на страницы департамента в социальных сетях. В частности, в телеграммах канале департамента, где можно оперативно получить ответ непосредственно от ответственных сотрудников транспортных предприятий.
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