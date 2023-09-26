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В Днепре в Чечеловском районе ночью вспыхнула Mazda (ФОТО)

Сегодня 08:30
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Сегодня ночью, 26 сентября, на улице Мартеновская Чечеловского района горел легковой автомобиль.

Новости Днепра про В Днепре в Чечеловском районе ночью вспыхнула Mazda (ФОТО)

Как выяснилось, там на временной остановке вспыхнула Mazda 6.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 01:10.

Спасатели прибыли на место и приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 01:30 и ликвидировали в 01:37. Огонь полностью уничтожил автомобиль на общей площади 5 кв. м.

Новости Днепра про В Днепре в Чечеловском районе ночью вспыхнула Mazda (ФОТО)

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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