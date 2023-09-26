В Днепре в Чечеловском районе ночью вспыхнула Mazda (ФОТО)

Как выяснилось, там на временной остановке вспыхнула Mazda 6.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 01:10.
Спасатели прибыли на место и приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 01:30 и ликвидировали в 01:37. Огонь полностью уничтожил автомобиль на общей площади 5 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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