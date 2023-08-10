Криворожец нанял 11 секс-работниц, эйчара, рекламщицу и открыл бордель

50-летний мужчина нанял 11 женщин, оказывавших интим-услуги в миниборделях, которые располагались в съемных квартирах. За час развлечения у клиентов просили 2 тысячи гривен. Об этом сообщили в областной полиции.
К «бизнесу» были также причастны две женщины, которые занимались рекламой и рекрутингом новых работниц. Желающих заработать на проституции искали в соцсетях, после чего проводили с ними собеседования. Финансовой частью заведовал 50-летний криворожец.
8 августа в бордели наведались правоохранители. Во время обысков они нашли ноутбуки, планшет, телефоны, деньги, флеш-накопители, картхолдеры, черновые записи.
Владельцу мест разврата объявили о подозрении. Кроме этого, задержали 24-летнюю соучастницу, длительное время находившуюся в розыске за создание и содержание мест разврата.
Читайте также:
Автор:
Нужна ваша помощь!
Инцидент произошел 10 августа.
С каждым новым ЖК и торговым центром Днепр меняется. Эти…
Заряжайте все!
Нужна ваша помощь!
Инцидент произошел 10 августа.
С каждым новым ЖК и торговым центром Днепр меняется. Эти изменения не прекращаются ни на год. А набережную города можно назвать постоянно видоизменяющейся территорией. Все началось с ее строительства и возведением новых домов. Старые маленькие здания в которых ютилось сразу…
Заряжайте все!
Значительная часть жилмассива Приднепровск осталась без воды.
Это первый подтвержденный случай нападения акулы в Нью-Йорке с 1950-х годов.
В Днепропетровском государственном университете внутренних дел сменился ректор.
В Днепропетровской области мужчина изнасиловал 12-летнего ребенка.
Купить дешевый дом в Днепре можно практически в любом районе города. В каждом найдется улица с частным сектором, где на продажу выставлены небольшие дома с участками на которых можно выращивать свои овощи и фрукты. Покупка такого дома обходится дешевле, чем…
На днях на линию "103" поступило сообщение о том, что в одной из квартир на Днепропетровщине "подорвали гранату, есть пострадавшие".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!