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Криворожец нанял 11 секс-работниц, эйчара, рекламщицу и открыл бордель

Сегодня 16:05
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В Кривом Роге правоохранители разоблачили сутенера, на которого работали 11 женщин.

Новости Днепра про Криворожец нанял 11 секс-работниц, эйчара, рекламщицу и открыл бордель

50-летний мужчина нанял 11 женщин, оказывавших интим-услуги в миниборделях, которые располагались в съемных квартирах. За час развлечения у клиентов просили 2 тысячи гривен. Об этом сообщили в областной полиции.

К «бизнесу» были также причастны две женщины, которые занимались рекламой и рекрутингом новых работниц. Желающих заработать на проституции искали в соцсетях, после чего проводили с ними собеседования. Финансовой частью заведовал 50-летний криворожец.

8 августа в бордели наведались правоохранители. Во время обысков они нашли ноутбуки, планшет, телефоны, деньги, флеш-накопители, картхолдеры, черновые записи.

Владельцу мест разврата объявили о подозрении. Кроме этого, задержали 24-летнюю соучастницу, длительное время находившуюся в розыске за создание и содержание мест разврата.

Новости Днепра про Криворожец нанял 11 секс-работниц, эйчара, рекламщицу и открыл бордель

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Новости Днепра про Криворожец нанял 11 секс-работниц, эйчара, рекламщицу и открыл бордельУкраїнська Новости Днепра про Криворожец нанял 11 секс-работниц, эйчара, рекламщицу и открыл бордельРусский

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