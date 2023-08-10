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Криворіжець найняв 11 секс-працівниць, ейчара, рекламщицю та відкрив бордель

Сьогодні 16:05
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У Кривому Розі правоохоронці викрили сутенера, на якого працювали 11 жінок.

Новости Днепра про Криворіжець найняв 11 секс-працівниць, ейчара, рекламщицю та відкрив бордель

50-річний чоловік найняв 11 жінок, які надавали інтим-послуги в мініборделях, які розташовувалися в орендованих квартирах. За годину втіхи у клієнтів просили 2 тисячі гривень. Про це повідомили в обласній поліції. 

До “бізнесу” були також причетні двоє жінок, які займалися рекламою та рекрутингом нових працівниць. Охочих заробити на проституції шукали в соцмережах, після чого проводили з ними співбесіди. Фінансовою частиною завідував 50-річний криворіжець.

8 серпня до борделів навідалися правоохоронці. Під час обшуків вони знайшли ноутбуки, планшет, телефони, гроші, флеш-накопичувачі, картхолдери, чорнові записи.

Власнику місць розпусти оголосили про підозру. Крім цього, затримали 24-річну співучасницю, яка тривалий час перебувала у розшуку за створення і утримання місць розпусти.

Новости Днепра про Криворіжець найняв 11 секс-працівниць, ейчара, рекламщицю та відкрив бордель

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Новости Днепра про Криворіжець найняв 11 секс-працівниць, ейчара, рекламщицю та відкрив бордельУкраїнська Новости Днепра про Криворіжець найняв 11 секс-працівниць, ейчара, рекламщицю та відкрив бордельРусский

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