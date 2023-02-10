Криворожские школьники сдают макулатуру, чтобы приобрести необходимое для гимназии

Ученики Криворожской гимназии №114 (ул. Каткова) научились превращать бытовые отходы в полезное дело.

Конкретными поступками встают на защиту экологии — такую ​​цель преследуют ученики учебного заведения.

«Любовь к Украине нас вдохновляет даже в военное время заботиться об экологии, о воспитании взрослых и детей. Также мы уже давно научились превращать отходы в доходы… Последний раз школьная община сдала предприятию «Чистый город» вторсырья на сумму 1175 грн. Вместе с учениками решим, что нам срочно нужно и приобретем», – сообщила об очередной экологической акции учеников директора КГ №114 Людмила Хорькова.