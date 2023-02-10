Криворізькі школярі здають макулатуру, аби прибдати необхідне для гімназії

Учні Криворізької гімназії №114 (вул. Каткова) навчилися перетворювати побутові відходи у корисну справу.

Турбота конкретними вчинками про екологію – таку мету переслідують учні навчального закладу.

«Любов до України нас надихає навіть у воєнний час дбати про екологію, про виховання дорослих і дітей. Також ми вже давно навчилися перетворювати відходи у доходи… Останній раз шкільна громада здала підприємству “Чисте місто” вторинної сировини на суму 1175 грн. Разом з учнями вирішимо, що нам нагально потрібно і придбаємо», – повідомила про чергову екологічну акцію учнів директора КГ №114 Людмила Хорькова.