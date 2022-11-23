Красиво и уютно: в Петриковке решили украсить убежище росписью

Авторы росписи убеждены, что это подарит вдохновение украинцам и станет своеобразной опорой для тех, кто должен находиться в укрытиях во время нападений агрессора.

Говорят, что серые стены должны цвести даже в условиях военного положения.

Об этом в соцсетях сообщила община Петриковки .

В Днепре создали петицию, чтобы переименовать улицу Леваневского в улицу…

Во вторник, 22 ноября, на 272-й день войны на Украине…

Российская Федерация ведет воздушную разведку в Украине, а ВСУ атаковали…

В частности, владельцы частных домов Зеленодольской и Широковской общин Криворожского…

Любая помощь сейчас нужна: жителям Криворожского района дадут гуманитарку дровами В частности, владельцы частных домов Зеленодольской и Широковской общин Криворожского района от областной военной администрации получат дрова на отопление домов. просмотров

РФ ведет воздушную разведку, а ВСУ атаковали два района скопления оккупантов, — Генштаб Российская Федерация ведет воздушную разведку в Украине, а ВСУ атаковали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. просмотров

272-й день войны: ситуация в Днепропетровской области на вечер Во вторник, 22 ноября, на 272-й день войны на Украине в Днепропетровской области была тишина. В течение суток в регионе не зафиксировано ни одного вражеского обстрела. просмотров

Как правильно подключить генератор к сети и в каких домах его можно использовать Пока в Днепре действуют аварийные и плановые отключения электричества жителям многоквартирных домов остается ждать, пока энергетики закончат балансировать систему, пользоваться фонариками, пауэрбанками и свечами, а вот жители частного сектора могут практически не заметить отсутствия света, если купят генератор. просмотров