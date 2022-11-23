Красиво и уютно: в Петриковке решили украсить убежище росписью

Об этом в соцсетях сообщила община Петриковки.
Говорят, что серые стены должны цвести даже в условиях военного положения.
Авторы росписи убеждены, что это подарит вдохновение украинцам и станет своеобразной опорой для тех, кто должен находиться в укрытиях во время нападений агрессора.
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