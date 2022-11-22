Повышение пенсий в декабре 2022 года: кому сделают перерасчет

Прежде всего с 1 декабря увеличится минимальная пенсия. Она вырастет с 2027 до 2093 гривен. Таким образом, максимальную пенсию поднимут сразу на 660 гривен и составит 20 930 гривен.
Однако большинство пенсионеров повышения не ощутят. Увеличится размер выплат только в:
Если хотите узнать сколько именно будете получать после пересчета – это можно сделать на Портале ПФУ.
Для этого нужно:
Результаты будут доступны в личном кабинете на сайте.
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Яна Юхименко
Автор:
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