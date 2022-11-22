Повышение пенсий в декабре 2022 года: кому сделают перерасчет

1 декабря некоторым пенсионерам увеличат размер выплат. Рассказываем, кому повезло.

Прежде всего с 1 декабря увеличится минимальная пенсия. Она вырастет с 2027 до 2093 гривен. Таким образом, максимальную пенсию поднимут сразу на 660 гривен и составит 20 930 гривен.

Однако большинство пенсионеров повышения не ощутят. Увеличится размер выплат только в:

Получателей минимальной пенсии (те, кто не имел достаточного страхового стажа);

Получателей максимальной пенсии (10 прожиточных минимумов по закону);

Те, у кого страховой стаж превышает минимум для выхода на пенсию. Им за каждый год работы сверх нормы пенсию увеличат на 1% (с декабря 2022 года это 20,93 гривны).

Если хотите узнать сколько именно будете получать после пересчета – это можно сделать на Портале ПФУ.

Для этого нужно:

зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи; выбрать алгоритм расчета пенсии — как по введенным данным, так и учитывая стаж, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста; актуализировать данные о трудовой деятельности — дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать (при необходимости) суммы ежемесячного заработка; выполнить расчет пенсии, нажав кнопку Сохранить и рассчитать; пересмотреть данные о размере будущей пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета, а также протокол расчета.

Результаты будут доступны в личном кабинете на сайте.

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