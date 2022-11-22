Присвоили более 400 тыс. грн: в Днепре задержали интернет-мошенников

В Днепре киберполиция разоблачила мошенников.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области, четыре жителя Павлограда находили объявления о продаже товаров на тематических платформах и для обсуждения деталей писали продавцам в посторонние мессенджеры. Туда злоумышленники отправляли фишинговые ссылки якобы об интернет-оплате. Когда продавцы переходили по ссылке и вводили данные банковской карты, эти сведения сразу становились известны мошенникам.

Получив доступ к банковским счетам, злоумышленники переводили деньги потерпевших на подконтрольные карточки, оформленные на третьих лиц. Установлено, что таким образом они присвоили более 400 тысяч гривен.

По местам жительства фигурантов правоохранители провели обыски: изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, флеш-носители и банковские карты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество), ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины. За совершенное мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Отметим, фишинг (англ. phishing – рыбалка) – вид мошенничества, целью которого является выманивание у доверчивых или невнимательных пользователей сети персональных данных. Мошенники пытаются заставить пользователей самостоятельно раскрыть конфиденциальные данные, например, посылая электронные письма с предложениями подтвердить регистрацию аккаунта, содержащие ссылку на сайт, внешний вид которого полностью копирует дизайн известных ресурсов.

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