Присвоили более 400 тыс. грн: в Днепре задержали интернет-мошенников

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области, четыре жителя Павлограда находили объявления о продаже товаров на тематических платформах и для обсуждения деталей писали продавцам в посторонние мессенджеры. Туда злоумышленники отправляли фишинговые ссылки якобы об интернет-оплате. Когда продавцы переходили по ссылке и вводили данные банковской карты, эти сведения сразу становились известны мошенникам.
Получив доступ к банковским счетам, злоумышленники переводили деньги потерпевших на подконтрольные карточки, оформленные на третьих лиц. Установлено, что таким образом они присвоили более 400 тысяч гривен.
По местам жительства фигурантов правоохранители провели обыски: изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, флеш-носители и банковские карты.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество), ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины. За совершенное мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет.
Отметим, фишинг (англ. phishing – рыбалка) – вид мошенничества, целью которого является выманивание у доверчивых или невнимательных пользователей сети персональных данных. Мошенники пытаются заставить пользователей самостоятельно раскрыть конфиденциальные данные, например, посылая электронные письма с предложениями подтвердить регистрацию аккаунта, содержащие ссылку на сайт, внешний вид которого полностью копирует дизайн известных ресурсов.
Читайте также:
Автор:
Чтобы найти работу в Днепре нужна настойчивость, а не опыт.…
Сегодня, 22 ноября, в Днепре на проспекте Поля произошла авария.
В Днепре мужчины хотели извлечь аккумуляторы из шеринговых самокатов.
Вчера, 21 ноября, в Днепре на проспекте Петра Калнышевского произошел…
Чтобы найти работу в Днепре нужна настойчивость, а не опыт. Многие работодатели готовы даже не читать резюме соискателя, а сразу приглашать его для собеседования и рассказа об обязанностях на новом месте. Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 вакансий в Днепре, куда нужен…
Сегодня, 22 ноября, в Днепре на проспекте Поля произошла авария.
В Днепре мужчины хотели извлечь аккумуляторы из шеринговых самокатов.
Вчера, 21 ноября, в Днепре на проспекте Петра Калнышевского произошел странный инцидент: 89-летний дедушка напал на свою сожительницу с ножом.
В Кривом Роге мужчина, который ругался на кладбище, заплатит штраф.
В Днепре сегодня, 22 ноября, некоторые жители левого берега из-за отключения света остались без воды.
Если под плановые графики отключения электричества в Днепре можно подстроиться и заблаговременно зарядить гаджеты, то к аварийным готовым никогда не будешь. Чтобы отключение света не оставило без телефона и связи, журналисты dnepr.info собрали ТОП-3 способа зарядить смартфон и ноутбук без…
21 ноября патрульные задержали мужчину, у которого с собой были украденные в военных телефоны.
Полицейские Каменского разыскивают 15-летнюю Софию Хлебаеву.
В Днепре трамваи №19 изменят график движения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!