Красиво та затишно: у Петриківці вирішили прикрасити укриття розписом

Митці славнозвісного селища на Дніпропетровщині розмалювали укриття унікальними яскравими квітками Петриківського розпису.

Про це у соцмережах повідомляє Петриківська громада.

Кажуть, що сірі стіни мають квітнути навіть в умовах воєнного стану.

Автори розпису переконані, що це додасть натхнення українцям та стане своєрідною підтримкою для тих, хто мусить перебувати в укриттях під час атак агресора.

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