Красиво та затишно: у Петриківці вирішили прикрасити укриття розписом

Про це у соцмережах повідомляє Петриківська громада.
Кажуть, що сірі стіни мають квітнути навіть в умовах воєнного стану.
Автори розпису переконані, що це додасть натхнення українцям та стане своєрідною підтримкою для тих, хто мусить перебувати в укриттях під час атак агресора.
Читайте також:
Автор:
Власники приватних будинків Зеленодольської та Широківської громад Криворізького району від…
Російська Федерація веде повітряну розвідку в Україні, а ЗСУ атакували…
У вівторок, 22 листопада, 272-й день війни в Україні у…
У Дніпрі створили петицію, щоб перейменувати вулицю Леваневського на вулицю…