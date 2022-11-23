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Красиво та затишно: у Петриківці вирішили прикрасити укриття розписом

Сьогодні 06:45
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Митці славнозвісного селища на Дніпропетровщині розмалювали укриття унікальними яскравими квітками Петриківського розпису.

Новости Днепра про Красиво та затишно: у Петриківці вирішили прикрасити укриття розписом

Про це у соцмережах повідомляє Петриківська громада.

Кажуть, що сірі стіни мають квітнути навіть в умовах воєнного стану.

Автори розпису переконані, що це додасть натхнення українцям та стане своєрідною підтримкою для тих, хто мусить перебувати в укриттях під час атак агресора.

Новости Днепра про Красиво та затишно: у Петриківці вирішили прикрасити укриття розписом

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Новости Днепра про Красиво та затишно: у Петриківці вирішили прикрасити укриття розписомУкраїнська Новости Днепра про Красиво та затишно: у Петриківці вирішили прикрасити укриття розписомРусский

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