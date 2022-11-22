В Днепре на Поля столкнулись Toyota и Jac: движение затруднено

Сегодня, 22 ноября, в Днепре на проспекте Поля произошла авария.

Там столкнулись Toyota и Jac.

Видео момента ДТП опубликовали в социальной сети.

На кадрах видно, что водитель Toyota решил перестроиться во второй ряд, но водитель Jac или не заметил его, или не захотел пропускать, поэтому произошла авария.

Предварительно, никто не пострадал.

Сейчас движение по проспекту затруднено – учитывайте эту информацию!

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